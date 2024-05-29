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В США разбился новый военный самолет F-35, который перегоняли с завода компании Lockheed

Алена ИвашкивСреда, 29 мая 2024, 02:12
В США разбился новый военный самолет F-35, который перегоняли с завода компании Lockheed
место аварии, скриншот с видео

Во вторник в США в штате Нью-Мексико за пределами аэродрома разбился военный самолет.

Источник: ABCNews

Детали: Единственный человек на борту, пилот, был в сознании. Его доставили в больницу с серьезными травмами. 

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Как сообщил журналистам американский чиновник, самолет был новым F-35, принадлежащим Корпусу морской пехоты США. 

Управлял самолетом пилот Агентства по управлению оборонными контрактами, который перевозил F-35 с завода компании Lockheed для передачи в эксплуатацию, когда произошла катастрофа.

Пожар на месте авиакатастрофы потушили.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 1 мая в США вблизи военно-воздушной базы Голломан в штате Нью-Мексико разбился истребитель F-16.
  • В январе в США при попытке приземлиться на авиабазе "Эллсворт" разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.
  • Инцидент произошел при плохих погодных условиях – минусовой температуре и густом тумане, ограничивающем видимость, сообщила американская пресса.
  • Напомним, в ноябре американский военный самолет V-22 Osprey с восемью членами экипажа на борту упал в море у берегов Японии.
  • А в сентябре американский пилот катапультировался с современного истребителя F-35, после чего самолет на какое-то время бесследно исчез. Истребитель продолжал лететь 100 километров, пока не упал в сельской местности.

Темы: СШАавиа
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