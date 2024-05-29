В США разбился новый военный самолет F-35, который перегоняли с завода компании Lockheed
Среда, 29 мая 2024, 02:12
Во вторник в США в штате Нью-Мексико за пределами аэродрома разбился военный самолет.
Источник: ABCNews
Детали: Единственный человек на борту, пилот, был в сознании. Его доставили в больницу с серьезными травмами.
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Как сообщил журналистам американский чиновник, самолет был новым F-35, принадлежащим Корпусу морской пехоты США.
Управлял самолетом пилот Агентства по управлению оборонными контрактами, который перевозил F-35 с завода компании Lockheed для передачи в эксплуатацию, когда произошла катастрофа.
Пожар на месте авиакатастрофы потушили.
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Напомним:
- 1 мая в США вблизи военно-воздушной базы Голломан в штате Нью-Мексико разбился истребитель F-16.
- В январе в США при попытке приземлиться на авиабазе "Эллсворт" разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.
- Инцидент произошел при плохих погодных условиях – минусовой температуре и густом тумане, ограничивающем видимость, сообщила американская пресса.
- Напомним, в ноябре американский военный самолет V-22 Osprey с восемью членами экипажа на борту упал в море у берегов Японии.
- А в сентябре американский пилот катапультировался с современного истребителя F-35, после чего самолет на какое-то время бесследно исчез. Истребитель продолжал лететь 100 километров, пока не упал в сельской местности.