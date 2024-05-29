В США разбился новый военный самолет F-35, который перегоняли с завода компании Lockheed

Во вторник в США в штате Нью-Мексико за пределами аэродрома разбился военный самолет.

Источник: ABCNews

Детали: Единственный человек на борту, пилот, был в сознании. Его доставили в больницу с серьезными травмами.

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Как сообщил журналистам американский чиновник, самолет был новым F-35, принадлежащим Корпусу морской пехоты США.

Управлял самолетом пилот Агентства по управлению оборонными контрактами, который перевозил F-35 с завода компании Lockheed для передачи в эксплуатацию, когда произошла катастрофа.

Пожар на месте авиакатастрофы потушили.

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