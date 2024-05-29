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США наклали санкції на трьох громадян Китаю за кіберзлочини проти американців

Олег Павлюк, Олена ІвашківСереда, 29 травня 2024, 03:32
США наклали санкції на трьох громадян Китаю за кіберзлочини проти американців
фото: Pixabay

Міністерство фінансів США 28 травня оголосило про санкції проти трьох громадян Китаю та три дотичні до них компанії, пов'язані з ботнетом 911 S, який використовувався для кібератак проти американців.

Джерело: Міністерство фінансів США, "Європейська правда"

Деталі: Американський Мінфін стверджує, що ботнет 911 S5 дозволяв зловмисникам отримувати віддалений доступ до комп'ютерів жертв і здійснювати з них кіберзлочини. Усього, за оцінками США, постраждали близько 19 мільйонів IP-адрес.

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У результаті хакери розсилали десятки тисяч шахрайських заявок про отримання соцвиплат, "що призвело до втрати урядом США мільярдів доларів", йдеться в повідомленні. Також вони стояли за розсиланням погроз про "замінування" в липні 2022 року.

Під санкції США потрапили громадяни Китаю Юньхе Ван, Цзінпін Лю та Янні Чжен, а також три таїландські компанії Юньхе, через які він купував нерухомість на незаконним чином отримані гроші.

Це не перший випадок, коли Вашингтон заявляє про зловмисні дії Китаю у кіберпросторі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • У лютому Сполучені Штати заявили про зрив масштабної китайської операції з кібершпигунства, спрямованої на об'єкти критичної інфраструктури, що могла бути використана проти США у майбутній геополітичній кризі.
  • Пізніше директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пов'язані з китайським урядом хакери проникли в об'єкти критичної інфраструктури США та чекають "слушного моменту, щоб завдати нищівного удару".

Теми: СШАКитай
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