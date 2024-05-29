Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

США наложили санкции на трех граждан Китая за киберпреступления против американцев

Олег Павлюк, Алена ИвашкивСреда, 29 мая 2024, 03:32
США наложили санкции на трех граждан Китая за киберпреступления против американцев
фото: Pixabay

Министерство финансов США 28 мая объявило о санкциях против трех граждан Китая и трех связанных с ними компаний, связанных с ботнетом 911 S, который использовался для кибератак против американцев.

Источник: Министерство финансов США, "Европейская правда"

Детали: Американский Минфин утверждает, что ботнет 911 S5 позволял злоумышленникам получать удаленный доступ к компьютерам жертв и осуществлять с них киберпреступления. Всего, по оценкам США, пострадали около 19 миллионов IP-адресов.

Реклама:

В результате хакеры рассылали десятки тысяч мошеннических заявок о получении соцвыплат, "что привело к потере правительством США миллиардов долларов", говорится в сообщении. Также они стояли за рассылкой угроз о "минировании" в июле 2022 года.

Под санкции США попали граждане Китая Юньхэ Ван, Цзинпин Лю и Янни Чжэн, а также три таиландские компании Юньхэ, через которые он покупал недвижимость на незаконным образом полученные деньги.

Это не первый случай, когда Вашингтон заявляет о злонамеренных действиях Китая в киберпространстве.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Темы: СШАКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении

В понедельник отключения света возможны в течение всех суток

Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

фото, видеоНа украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

обновленоКитай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Все новости...
США
В США разбился новый военный самолет F-35, который перегоняли с завода компании Lockheed
Кирби: Удар Израиля по Рафаху не приведет к изменению политики США
СМИ: Белый дом оценивает, пересек ли Израиль "красную линию" ударом по Рафаху
Последние новости
22:43
В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьера
22:19
видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
22:10
В Стамбуле обвалился многоквартирный дом: под завалами люди
21:45
Около 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
21:33
Французские ультраправые уверенно лидируют на выборах в Европарламент
21:08
Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет России – СМИ
20:44
В Германии сообщили о задержании тысяч мигрантов во время проверок на границах
20:22
легкая атлетикаМагучих завоевала золото, Геращенко - третья на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:18
Харьковщина страдает от авиаударов, россияне совершили неудачный штурм возле Старицы – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: