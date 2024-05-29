США наложили санкции на трех граждан Китая за киберпреступления против американцев

Министерство финансов США 28 мая объявило о санкциях против трех граждан Китая и трех связанных с ними компаний, связанных с ботнетом 911 S, который использовался для кибератак против американцев.

Источник: Министерство финансов США, "Европейская правда"

Детали: Американский Минфин утверждает, что ботнет 911 S5 позволял злоумышленникам получать удаленный доступ к компьютерам жертв и осуществлять с них киберпреступления. Всего, по оценкам США, пострадали около 19 миллионов IP-адресов.

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В результате хакеры рассылали десятки тысяч мошеннических заявок о получении соцвыплат, "что привело к потере правительством США миллиардов долларов", говорится в сообщении. Также они стояли за рассылкой угроз о "минировании" в июле 2022 года.

Под санкции США попали граждане Китая Юньхэ Ван, Цзинпин Лю и Янни Чжэн, а также три таиландские компании Юньхэ, через которые он покупал недвижимость на незаконным образом полученные деньги.

Это не первый случай, когда Вашингтон заявляет о злонамеренных действиях Китая в киберпространстве.

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