Папа Франциск вибачився за образу геїв

Папа Римський Франциск вибачився після витоку інформації про те, що на нещодавній закритій зустрічі він вжив образливий термін на адресу геїв.

Джерело: Vatican News, ABCNews

Пряма мова директора прес-служби Святого престолу Маттео Бруні: "Папа Франциск знає про статті, які нещодавно з'явилися про розмову за зачиненими дверима з єпископами [Італійської єпископської конференції].

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Папа ніколи не мав наміру образити або висловитися в гомофобних термінах, і він приносить свої вибачення тим, хто був ображений використанням терміну, про який повідомляли інші.

Як він неодноразово мав можливість заявити: "У церкві є місце для всіх, для кожного! Ніхто не є непотрібним, ніхто не є зайвим, є місце для всіх. Так само, як ми є, для кожного".

Деталі: Італійські ЗМІ посилаються на використання цього терміну невідомими єпископами, які підслухали промову Папи Франциска на засіданні Італійської єпископської конференції. Вони стверджують, що Папа Франциск вжив образливий термін, підсилюючи давню церковну інструкцію проти того, щоб гомосексуальні чоловіки вступали до семінарії для підготовки до священичого сану.