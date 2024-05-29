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Папа Франциск извинился за оскорбление геев

Алена ИвашкивСреда, 29 мая 2024, 06:55
Папа Франциск извинился за оскорбление геев
Папа Франциск, фото: Getty Images

Папа Римский Франциск извинился после утечки информации о том, что на недавней закрытой встрече он употребил оскорбительный термин в адрес геев.

Источник: Vatican News, ABCNews

Прямая речь директора пресс-службы Святого престола Маттео Бруни: "Папа Франциск знает о статьях, которые недавно появились о разговоре за закрытыми дверями с епископами [Итальянской епископской конференции].

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Папа никогда не намеревался оскорбить или высказаться в гомофобных терминах, и он приносит свои извинения тем, кто был оскорблен использованием термина, о котором сообщали другие. 

Как он неоднократно имел возможность заявить: "В Церкви есть место для всех, для каждого! Никто не является ненужным, никто не является лишним, есть место для всех. Так же, как мы есть, для каждого".

Детали: Итальянские СМИ ссылаются на использование этого термина неизвестными епископами, которые подслушали речь Папы Франциска на заседании Итальянской епископской конференции. Они утверждают, что Папа Франциск употребил оскорбительный термин, усиливая давнюю церковную инструкцию против того, чтобы гомосексуальные мужчины поступали в семинарии для подготовки к священническому сану.

Темы: Папа РимскийЛГБТ
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