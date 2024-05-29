ГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

Государственное бюро расследований заявляет о разоблачении многочисленных фактов пыток заключенных в ряде регионов Украины: сообщено о подозрении четырем должностным лицам Божковской исправительной колонии №16 на Полтавщине.

Источник: ГБР, ОГП

Детали: По данным следствия, жертвами преступников были почти все, кто попадал в колонию. Процесс выявления лиц, которые стали жертвами должностных лиц колонии, продолжается.

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Новоприбывшим угрожали поселением среди "отторгнутых" заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли беспрекословно выполнять любые указания.

Задокументирован факт пыток в феврале 2022 года осужденного в течение почти одного часа. Все это сопровождалось постоянным психологическим давлением.

фото огп

Расследование по данному факту начато в январе 2023 года. С целью установления причастных лиц проведен ряд процессуальных действий, назначены 10 экспертиз, отмечают в Офисе генпрокурора.

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Также осуществляется сбор доказательств по другим фактам пыток, в том числе повлекших смерть потерпевшего.

Установлено, в частности, что с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и тому подобное. Среди прочего, например задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

Также, в распоряжении следствия есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из новоприбывших заключенных Божковской исправительной колонии. Экспертиза видео подтвердила его подлинность, видео приобщили к материалам производства как одно из доказательств противоправных действий работников пенитенциарного учреждения.

В материалах также содержатся и другие факты пыток в этом и других исправительных учреждениях, которые сейчас являются предметом исследования, заявляют в ГБР.

Дословно ГБР: "Четырем должностным лицам государственного учреждения „Божковская исправительная колония (№16)" сообщено о подозрении по части второй статьи 127 (пытки) УК Украины (в редакции статьи до внесения изменений Законом № 2812-ІХ от 01.12.2022).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых лиц меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится работа по установлению других фактов пыток и сбор доказательств причастности других должностных лиц колонии, в том числе руководящего состава.

Также проводятся следственные действия в офисе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний ГУИС и у руководителя этого учреждения. Кроме информации о возможной организации системы поборов и издевательств в подчиненных учреждениях исполнения уголовных наказаний, проверяются также основания получения им в частную собственность имущества, которое значительно превышает его официальные доходы. Речь идет о многочисленных квартирах, офисных помещениях и элитных автомобилях".