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Правоохоронець за $2 тисячі переодягав ухилянтів у формений одяг і перевозив через блокпости − ДБР

Ірина БалачукСереда, 29 травня 2024, 12:13
Правоохоронець за $2 тисячі переодягав ухилянтів у формений одяг і перевозив через блокпости − ДБР
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомляє, що викрило два нові канали переправлення чоловіків за кордон на Буковині та Закарпатті − їх організували правоохоронець та інспектор нацпарку.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Чернівецької області, який планував заробити на "ухилянтах", що намагаються незаконно покинути країну.

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Через інтернет-месенджери посадовець знаходив потенційних "клієнтів" та обіцяв їм за 2 тисячі доларів допомогти безперешкодно перетнути кордон. Правоохоронець видавав чоловікам формений одяг і відвозив їх під виглядом колег через блокпости. Надалі вони мали перейти кордон пішки по заздалегідь визначеному маршруту".

Деталі: Під час однієї із таких переправ правоохоронця та двох його "клієнтів" спіймали. Правоохоронця звільнили зі служби.

Чоловікові інкримінують вчинення злочину за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів) ККУ. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Також повідомляється, що ще одного охочого заробити на ухилянтах викрили на Закарпатті.

Дослівно бюро: "ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та військовою контррозвідкою СБУ викрило інспектора одного з Нацпарків, який разом з двома цивільними планував за гроші організовувати незаконне переправлення чоловіків через кордон. Ділки підшукали чотирьох чоловіків, які хотіли виїхати за кордон. Серед них був й військовослужбовець, що перебуває в розшуку за ухилення від проходження військової служби".

Деталі: За свої послуги організатори брали від 5 до 10 тисяч доларів.

Спочатку чоловіків доставили до Ужгорода, потім переправили до помешкання одного зі спільників неподалік від кордону.

Для безпосереднього переведення ухилянтів через кордон організатори схеми залучили знайомого прикордонника, але той повідомив про підготовку втечі правоохоронцям і далі діяв під їхнім контролем.

На світанку 24 травня прикордонник довів чотирьох чоловіків до лінії кордону, де утікачів затримали.

У цей же день інспектор нацпарку, який був переконаний, що операція вдалася, передав прикордоннику 6 тисяч доларів, після чого і його затримали. 

Також затримали одного з його спільників. Ще один учасник схеми переховується від слідства.

Інспектору нацпарку та його спільнику оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 369 (незаконне переправлення осіб через державний кордон та надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Їм загрожує до 9 років в’язниці.

Суд обрам чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  

Теми: ДБРухилянтикордон
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