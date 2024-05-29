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Правоохранитель за $2 тысячи переодевал уклонистов в форменную одежду и перевозил через блокпосты − ГБР

Ирина БалачукСреда, 29 мая 2024, 12:13
Правоохранитель за $2 тысячи переодевал уклонистов в форменную одежду и перевозил через блокпосты − ГБР
Фото ГБР

Государственное бюро расследований сообщает, что разоблачило два новых канала переправки мужчин за границу на Буковине и Закарпатье − их организовали правоохранитель и инспектор нацпарка.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Работники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю из Черновицкой области, который планировал заработать на "уклонистах", пытающихся незаконно покинуть страну.

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Через интернет-мессенджеры чиновник находил потенциальных "клиентов" и обещал им за 2 тысячи долларов помочь беспрепятственно пересечь границу. Правоохранитель выдавал мужчинам форменную одежду и отвозил их под видом коллег через блокпосты. Дальше они должны были перейти границу пешком по заранее определенному маршруту".

Детали: Во время одной из таких переправ правоохранителя и двух его "клиентов" поймали. Правоохранителя уволили со службы.

Мужчине инкриминируют совершение преступления по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений) УК. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

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Также сообщается, что еще одного желающего заработать на уклонистах разоблачили на Закарпатье.

Дословно бюро: "ГБР во взаимодействии с Госпогранслужбой и военной контрразведкой СБУ разоблачило инспектора одного из Нацпарков, который вместе с двумя гражданскими планировал за деньги организовывать незаконную переправку мужчин через границу. Дельцы подыскали четырех мужчин, которые хотели выехать за границу. Среди них был и военнослужащий, находящийся в розыске за уклонение от прохождения военной службы".

Детали: За свои услуги организаторы брали от 5 до 10 тысяч долларов.

Сначала мужчин доставили в Ужгород, затем переправили в дом одного из сообщников неподалеку от границы.

Для непосредственного перевода уклонистов через границу организаторы схемы привлекли знакомого пограничника, но тот сообщил о подготовке побега правоохранителям и дальше действовал под их контролем.

На рассвете 24 мая пограничник довел четырех мужчин до линии границы, где беглецов задержали.

В этот же день инспектор нацпарка, который был убежден, что операция удалась, передал пограничнику 6 тысяч долларов, после чего и его задержали.

Также задержали одного из его сообщников. Еще один участник схемы скрывается от следствия.

Инспектору нацпарка и его сообщнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 369 (незаконная переправка лиц через государственную границу и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Темы: ГБРуклонистыграница
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