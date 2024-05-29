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Виліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Валентина РоманенкоСереда, 29 травня 2024, 12:49
Виліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним
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У Дніпрі чоловік виліз через вікно автомобіля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та втік від його співробітників, які планували доставити його в ТЦК для оновлення даних. Військові запевняють, що не застосовували силу до чоловіка, а зараз вживають подальші заходи для його оповіщення.

Джерело: Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у Facebook, відео у соцмережах

Деталі: Зазначається, що подія мала місце 28 травня у місті Дніпро. В ТЦК кажуть, що "проводили сповіщення громадянина, який, за попередніми даними, не оновлював свої дані у ТЦК та СП".

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У ТЦК кажуть, що запропонували військовозобов’язаному проїхати до районного центру комплектування та соціальної підтримки за місцем своєї реєстрації для оновлення своїх даних та вирішення питання щодо його можливого притягнення до адміністративної відповідальності після встановлення факту та всіх обставин порушення ним законодавства про військовий облік.

Дослівно: "Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною, він почав вилазити у відкрите вікно  автомобіля,  емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто - без пояснень причин такої реакції.

Жодних заходів психологічного, фізичного примусу або впливу до цього громадянина з боку військовослужбовців, відповідно попередньо встановлених обставин інциденту,  не застосовувалось. Закликаємо  громадськість та ЗМІ не брати участі у черговій хвилі "стурбованості" та "занепокоєності" щодо дій ТЦК та СП  і не підживлювати  ворожу пропаганду.

Щодо громадянина, який таким екзотичним способом призупинив своє спілкування з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вживаються всі необхідні заходи для його належного оповіщення відповідно вимог  чинного законодавства".

Теми: ТЦКДніпромобілізація
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