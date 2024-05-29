Вылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

В Днепре мужчина вылез через окно автомобиля Территориального центра комплектования и социальной поддержки и сбежал от его сотрудников, которые планировали доставить его в ТЦК для обновления данных. Военные уверяют, что не применяли силу к мужчине, а сейчас принимают дальнейшие меры для его оповещения.

Источник: Днепропетровский областной ТЦК и СП в Facebook, видео в соцсетях

Детали: Отмечается, что событие имело место 28 мая в городе Днепр. В ТЦК говорят, что "проводили оповещение гражданина, который, по предварительным данным, не обновлял свои данные в ТЦК и СП".

Реклама:

В ТЦК говорят, что предложили военнообязанному проехать в районный центр комплектования и социальной поддержки по месту своей регистрации для обновления своих данных и решения вопроса о его возможном привлечении к административной ответственности после установления факта и всех обстоятельств нарушения им законодательства о воинском учете.

Дословно: "После того, как этот гражданин сел в салон автомобиля, его поведение стало неадекватным, он начал вылезать в открытое окно автомобиля, эмоционально звал прохожих помочь ему покинуть авто - без объяснений причин такой реакции.

У Дніпрі чоловік втік від співробітників ТЦК в екзотичний спосіб...

відео з соцмереж pic.twitter.com/maf6kf9pHj ВИДЕО ДНЯ May 29, 2024

Никаких мер психологического, физического принуждения или воздействия к этому гражданину со стороны военнослужащих, согласно предварительно установленных обстоятельств инцидента, не применялось. Призываем общественность и СМИ не участвовать в очередной волне "обеспокоенности" и "обеспокоенности" относительно действий ТЦК и СП и не подпитывать вражескую пропаганду.

В отношении гражданина, который таким экзотическим способом приостановил свое общение с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки, принимаются все необходимые меры для его надлежащего оповещения в соответствии с требованиями действующего законодательства".