Нетверезий чоловік влаштував стрілянину у Києві і травмував людину − поліція
Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі Києва і травмував людину.
Джерело: поліція Києва
Дослівно правоохоронці: "Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спочатку штовхнув перехожу, а коли за неї почали заступатись її знайомі − дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли, один з яких влучив 53-річному чоловіку у груди".
Деталі: Постраждалого госпіталізували до лікарні. За даними поліції, його стан стабільний.
А порушника – місцевого мешканця 1989 року народження − затримали.
Правоохоронці вилучили у фігуранта пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" та стріляні гільзи.
Чоловікові повідомили про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296) ККУ. Повідомляється, що йому загрожує до 7 років в’язниці.