Нетверезий чоловік влаштував стрілянину у Києві і травмував людину − поліція

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі Києва і травмував людину.

Джерело: поліція Києва

Дослівно правоохоронці: "Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спочатку штовхнув перехожу, а коли за неї почали заступатись її знайомі − дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли, один з яких влучив 53-річному чоловіку у груди".

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Деталі: Постраждалого госпіталізували до лікарні. За даними поліції, його стан стабільний.

А порушника – місцевого мешканця 1989 року народження − затримали.

Фото поліції

Правоохоронці вилучили у фігуранта пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" та стріляні гільзи.

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