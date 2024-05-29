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Нетверезий чоловік влаштував стрілянину у Києві і травмував людину − поліція

Ірина БалачукСереда, 29 травня 2024, 12:55
Нетверезий чоловік влаштував стрілянину у Києві і травмував людину − поліція
Фото поліції

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі Києва і травмував людину.

Джерело: поліція Києва

Дослівно правоохоронці: "Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спочатку штовхнув перехожу, а коли за неї почали заступатись її знайомі − дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли, один з яких влучив 53-річному чоловіку у груди".

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Деталі: Постраждалого госпіталізували до лікарні. За даними поліції, його стан стабільний.

А порушника – місцевого мешканця 1989 року народження − затримали. 

 
Фото поліції

Правоохоронці вилучили у фігуранта пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" та стріляні гільзи.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловікові повідомили про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296) ККУ. Повідомляється, що йому загрожує до 7 років в’язниці.   

Теми: Київполіція
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