Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в Киеве и травмировал человека − полиция

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на рынке в Оболонском районе Киева и травмировал человека.

Источник: полиция Киева

Дословно правоохранители: "Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала толкнул прохожую, а когда за нее начали заступаться ее знакомые − достал пистолет травматического действия и произвел три выстрела, один из которых попал 53-летнему мужчине в грудь".

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Детали: Пострадавшего госпитализировали в больницу. По данным полиции, его состояние стабильное.

А нарушителя − местного жителя 1989 года рождения − задержали.

Фото Полиции

Правоохранители изъяли у фигуранта устройство для отстрела резиновых пуль "Форт" и стреляные гильзы.

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