Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в Киеве и травмировал человека − полиция
Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на рынке в Оболонском районе Киева и травмировал человека.
Источник: полиция Киева
Дословно правоохранители: "Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала толкнул прохожую, а когда за нее начали заступаться ее знакомые − достал пистолет травматического действия и произвел три выстрела, один из которых попал 53-летнему мужчине в грудь".
Детали: Пострадавшего госпитализировали в больницу. По данным полиции, его состояние стабильное.
А нарушителя − местного жителя 1989 года рождения − задержали.
Правоохранители изъяли у фигуранта устройство для отстрела резиновых пуль "Форт" и стреляные гильзы.
Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296) УКУ. Сообщается, что ему грозит до 7 лет тюрьмы.