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Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в Киеве и травмировал человека − полиция

Ирина БалачукСреда, 29 мая 2024, 12:55
Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в Киеве и травмировал человека − полиция
Фото полиции

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на рынке в Оболонском районе Киева и травмировал человека.  

Источник: полиция Киева

Дословно правоохранители: "Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала толкнул прохожую, а когда за нее начали заступаться ее знакомые − достал пистолет травматического действия и произвел три выстрела, один из которых попал 53-летнему мужчине в грудь".

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Детали: Пострадавшего госпитализировали в больницу. По данным полиции, его состояние стабильное.

А нарушителя − местного жителя 1989 года рождения − задержали. 

 
Фото Полиции 

Правоохранители изъяли у фигуранта устройство для отстрела резиновых пуль "Форт" и стреляные гильзы.

ВИДЕО ДНЯ

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296) УКУ. Сообщается, что ему грозит до 7 лет тюрьмы.  

Темы: Киевполиция
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