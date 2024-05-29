Білий дім не відповів, чи приїде Байден на Саміт миру
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу повідомила, що США братимуть участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру, але щодо присутності на заході президента Сполучених Штатів Джо Байдена "не має більш конкретної інформації".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"
Пряма мова: "Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті".
Деталі: На питання, чи буде присутній на саміті президент США Джо Байден, вона відповіла, що "не має більш конкретної інформації, якою може поділитись".
За словами Жан-П’єр, як і до цього саміту, для США пріоритет – продовжувати підтримувати зусилля України.
"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", – додала вона.
Передісторія:
- Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.
- Він також заявляв, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений, якщо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії.
- Водночас ЗМІ повідомляють, що Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.