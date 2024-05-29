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Білий дім не відповів, чи приїде Байден на Саміт миру

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 29 травня 2024, 13:05
Білий дім не відповів, чи приїде Байден на Саміт миру
Джо Байден, фото: Getty Images

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу повідомила, що США братимуть участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру, але щодо присутності на заході президента Сполучених Штатів Джо Байдена "не має більш конкретної інформації".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Пряма мова: "Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті".

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Деталі: На питання, чи буде присутній на саміті президент США Джо Байден, вона відповіла, що "не має більш конкретної інформації, якою може поділитись".

За словами Жан-П’єр, як і до цього саміту, для США пріоритет – продовжувати підтримувати зусилля України.

"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", – додала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.
  • Він також заявляв, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений, якщо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії. 
  • Водночас ЗМІ повідомляють, що Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії. 

Теми: СШАУкраїнамирвійна
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