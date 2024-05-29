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Белый дом не ответил, приедет ли Байден на Саммит мира

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 29 мая 2024, 13:05
Белый дом не ответил, приедет ли Байден на Саммит мира
Джо Байден, фото: Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга сообщила, что США будут участвовать в запланированном в Швейцарии Саммите мира, но относительно присутствия на мероприятии президента Соединенных Штатов Джо Байдена "не имеет более конкретной информации".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Прямая речь: "Как вы знаете, мы принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом будущем саммите".

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Детали: На вопрос, будет ли присутствовать на саммите президент США Джо Байден, она ответила, что "не имеет более конкретной информации, которой может поделиться".

По словам Жан-Пьер, как и до этого саммита, для США приоритет - продолжать поддерживать усилия Украины.

"Для нас важно продолжать убеждаться, что у Украины есть все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и прочного мира", – добавила она.

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Темы: СШАУкраинамирвойна
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