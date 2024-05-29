Белый дом не ответил, приедет ли Байден на Саммит мира
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга сообщила, что США будут участвовать в запланированном в Швейцарии Саммите мира, но относительно присутствия на мероприятии президента Соединенных Штатов Джо Байдена "не имеет более конкретной информации".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"
Прямая речь: "Как вы знаете, мы принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом будущем саммите".
Детали: На вопрос, будет ли присутствовать на саммите президент США Джо Байден, она ответила, что "не имеет более конкретной информации, которой может поделиться".
По словам Жан-Пьер, как и до этого саммита, для США приоритет - продолжать поддерживать усилия Украины.
"Для нас важно продолжать убеждаться, что у Украины есть все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и прочного мира", – добавила она.
Предистория:
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров США и Китая лично принять участие в Саммите мира.
- Он также заявлял, что глава Кремля Владимир Путин будет рад, если Байден проигнорирует Саммит мира в Швейцарии.
- В то же время СМИ сообщают, что Байден, скорее всего, пропустит саммит мира, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.