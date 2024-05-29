Розслідування справи про втручання Росії: в Європарламенті пройшли обшуки

Поліція Бельгії провела обшуки за місцем проживання співробітника Європарламенту та в його кабінеті в будівлі парламенту в Брюсселі в межах розслідування можливого втручання Росії.

Джерело: AP з посиланням на дані Федеральної прокуратури Бельгії, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними прокуратури, також був проведений обшук в офісі підозрюваного у Страсбурзі, де розташована штаб-квартира Європейського парламенту.

Реклама:

Слідчі дії проводили в партнерстві з агентством ЄС з питань судового співробітництва (Євроюст) та французькими судовими органами.

"Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство в злочинній організації, вони стосуються ознак російського втручання, коли до членів Європейського парламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через новинний сайт Voice of Europe", – заявили в прокуратурі.

Прокурори заявили, що вважають, що підозрюваний співробітник відігравав "значну роль у цьому".

ВІДЕО ДНЯ

Кілька голландських ЗМІ заявили, що підозрюваним є депутат Європарламенту Марсель де Граафф з ультраправої голландської партії "Форум за демократію". Особа, обізнана з ходом розслідування, підтвердила, що ці повідомлення були точними.

На дзвінки до офісу де Грааффа в Європейському парламенті одразу не відповіли.

Передісторія: