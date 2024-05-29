Розслідування справи про втручання Росії: в Європарламенті пройшли обшуки
Поліція Бельгії провела обшуки за місцем проживання співробітника Європарламенту та в його кабінеті в будівлі парламенту в Брюсселі в межах розслідування можливого втручання Росії.
Джерело: AP з посиланням на дані Федеральної прокуратури Бельгії, пише "Європейська правда"
Деталі: За даними прокуратури, також був проведений обшук в офісі підозрюваного у Страсбурзі, де розташована штаб-квартира Європейського парламенту.
Слідчі дії проводили в партнерстві з агентством ЄС з питань судового співробітництва (Євроюст) та французькими судовими органами.
"Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство в злочинній організації, вони стосуються ознак російського втручання, коли до членів Європейського парламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через новинний сайт Voice of Europe", – заявили в прокуратурі.
Прокурори заявили, що вважають, що підозрюваний співробітник відігравав "значну роль у цьому".
Кілька голландських ЗМІ заявили, що підозрюваним є депутат Європарламенту Марсель де Граафф з ультраправої голландської партії "Форум за демократію". Особа, обізнана з ходом розслідування, підтвердила, що ці повідомлення були точними.
На дзвінки до офісу де Грааффа в Європейському парламенті одразу не відповіли.
Передісторія:
- 27 травня 2024 року Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти двох фізичних осіб, серед яких - позбавлений українського громадянства екснардеп Віктор Медведчук, та однієї організації, відповідальних за пропагандистські дії, спрямовані проти громадянського суспільства в ЄС та його сусідніх країнах.
- Зокрема, Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти ресурсу Voice of Europe – онлайн-ЗМІ, яке звинувачують у систематичній міжнародній кампанії маніпулювання ЗМІ та спотворення фактів з метою дестабілізації України, ЄС та його держав-членів.
- Як відомо, бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.