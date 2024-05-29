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Розслідування справи про втручання Росії: в Європарламенті пройшли обшуки

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоСереда, 29 травня 2024, 15:21
Розслідування справи про втручання Росії: в Європарламенті пройшли обшуки
ілюстративне фото Getty Images

Поліція Бельгії провела обшуки за місцем проживання співробітника Європарламенту та в його кабінеті в будівлі парламенту в Брюсселі в межах розслідування можливого втручання Росії.

Джерело: AP з посиланням на дані Федеральної прокуратури Бельгії, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними прокуратури, також був проведений обшук в офісі підозрюваного у Страсбурзі, де розташована штаб-квартира Європейського парламенту.

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Слідчі дії проводили в партнерстві з агентством ЄС з питань судового співробітництва (Євроюст) та французькими судовими органами.

"Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство в злочинній організації, вони стосуються ознак російського втручання, коли до членів Європейського парламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через новинний сайт Voice of Europe", – заявили в прокуратурі.

Прокурори заявили, що вважають, що підозрюваний співробітник відігравав "значну роль у цьому".

ВІДЕО ДНЯ

Кілька голландських ЗМІ заявили, що підозрюваним є депутат Європарламенту Марсель де Граафф з ультраправої голландської партії "Форум за демократію". Особа, обізнана з ходом розслідування, підтвердила, що ці повідомлення були точними.

На дзвінки до офісу де Грааффа в Європейському парламенті одразу не відповіли.

Передісторія:

  • 27 травня 2024 року Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти двох фізичних осіб, серед яких - позбавлений українського громадянства екснардеп Віктор Медведчук, та однієї організації, відповідальних за пропагандистські дії, спрямовані проти громадянського суспільства в ЄС та його сусідніх країнах.
  • Зокрема, Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти ресурсу Voice of Europe – онлайн-ЗМІ, яке звинувачують у систематичній міжнародній кампанії маніпулювання ЗМІ та спотворення фактів з метою дестабілізації України, ЄС та його держав-членів. 
  • Як відомо, бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.

Теми: ЄвропарламентРосіяБельгія
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