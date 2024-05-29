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Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоСреда, 29 мая 2024, 15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
иллюстративное фото Getty Images

Полиция Бельгии провела обыски по месту жительства сотрудника Европарламента и в его кабинете в здании парламента в Брюсселе в рамках расследования возможного вмешательства России.

Источник: AP со ссылкой на данные Федеральной прокуратуры Бельгии, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным прокуратуры, также был проведен обыск в офисе подозреваемого в Страсбурге, где расположена штаб-квартира Европейского парламента.

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Следственные действия проводили в партнерстве с агентством ЕС по вопросам судебного сотрудничества (Евроюст) и французскими судебными органами.

"Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации, они касаются признаков российского вмешательства, когда к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт Voice of Europe", – заявили в прокуратуре.

Прокуроры заявили, что считают, что подозреваемый сотрудник играл "значительную роль в этом".

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Несколько голландских СМИ заявили, что подозреваемым является депутат Европарламента Марсель де Граафф из ультраправой голландской партии "Форум за демократию". Лицо, знакомое с ходом расследования, подтвердило, что эти сообщения были точными.

На звонки в офис де Грааффа в Европейском парламенте сразу не ответили.

Предыстория:

  • Совет ЕС решил ввести санкции против двух физических лиц, среди которых - лишенный украинского гражданства экс-нардеп Виктор Медведчук, и одной организации, ответственных за пропагандистские действия, направленные против гражданского общества в ЕС и его соседних странах.
  • В частности, Совет ЕС ввел ограничительные меры против ресурса Voice of Europe – онлайн-СМИ, которое обвиняют в систематической международной кампании манипулирования СМИ и искажения фактов с целью дестабилизации Украины, ЕС и его государств-членов.
  • Как известно, бельгийская прокуратура расследует возможное вмешательство России в предстоящие выборы в Европарламент на основании данных, которые предоставили разведывательные службы.

Темы: ЕвропарламентРосcияБельгия
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