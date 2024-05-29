Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски

Полиция Бельгии провела обыски по месту жительства сотрудника Европарламента и в его кабинете в здании парламента в Брюсселе в рамках расследования возможного вмешательства России.

Источник: AP со ссылкой на данные Федеральной прокуратуры Бельгии, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным прокуратуры, также был проведен обыск в офисе подозреваемого в Страсбурге, где расположена штаб-квартира Европейского парламента.

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Следственные действия проводили в партнерстве с агентством ЕС по вопросам судебного сотрудничества (Евроюст) и французскими судебными органами.

"Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации, они касаются признаков российского вмешательства, когда к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт Voice of Europe", – заявили в прокуратуре.

Прокуроры заявили, что считают, что подозреваемый сотрудник играл "значительную роль в этом".

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Несколько голландских СМИ заявили, что подозреваемым является депутат Европарламента Марсель де Граафф из ультраправой голландской партии "Форум за демократию". Лицо, знакомое с ходом расследования, подтвердило, что эти сообщения были точными.

На звонки в офис де Грааффа в Европейском парламенте сразу не ответили.

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