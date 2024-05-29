Росіяни обстріляли прифронтовий Лиман: поранення отримали 8 мирних мешканців

Під час атаки російських окупаційних військ на Лиман Донецької області поранення отримали вісім цивільних мешканців.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Близько 14 години 29 травня російська армія здійснила обстріл міста Лиман. В епіцентрі ураження опинився мікрорайон із житловою забудовою.

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Внаслідок атаки ЗС РФ на прифронтове місто восьмеро громадян, які перебували в зоні влучання засобу ураження, дістали поранення та контузії.

П’ятьом жінкам та трьом чоловікам віком від 18 до 69 років надали кваліфіковану медичну допомогу.

Пошкоджено 3 двоповерхові будинки. Огляд місця події триває. Тип застосованої ворогом зброї встановлюється.

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Оновлено: Голова ОВА уточнив, що росіяни завдали по місту 5 ударів: 1 ракетою "Гром-Е1" і 4 бомбами "УМПБ Д-30 СМ".

Наразі відомо про 3 пошкоджених будинки і 3 пошкоджені адмінбудівлі.