Россияне обстреляли прифронтовой Лиман: ранены 8 мирных жителей

Во время атаки российских оккупационных войск на Лиман Донецкой области ранения получили восемь гражданских жителей.

Источник: Донецкая областная прокуратура, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: Около 14 часов 29 мая российская армия осуществила обстрел города Лиман. В эпицентре поражения оказался микрорайон с жилой застройкой.

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В результате атаки ВС РФ на прифронтовой город восемь граждан, находившихся в зоне попадания средства поражения, получили ранения и контузии.

Пяти женщинам и трем мужчинам в возрасте от 18 до 69 лет оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Повреждены 3 двухэтажных дома. Осмотр места происшествия продолжается. Тип примененного врагом оружия устанавливается.

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Обновлено: Глава ОВА уточнил, что россияне нанесли по городу 5 ударов: 1 ракетой "Гром-Е1" и 4 бомбами "УМПБ Д-30 СМ".

Сейчас известно о 3 поврежденных домах и 3 поврежденных админзданиях.