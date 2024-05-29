Вся Україна була в тривозі через зліт МіГ-31К
Середа, 29 травня 2024, 17:36
По всій території України оголошували повітряну тривогу через загрозу з боку російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм аеробалістичної ракети "Кинджал"
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в соцмережах
Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ)".
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Оновлено: Приблизно за пів години оголосили відбій у всіх областях, крім Харківської.