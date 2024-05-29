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Вся Україна була в тривозі через зліт МіГ-31К

Валентина РоманенкоСереда, 29 травня 2024, 17:36
Вся Україна була в тривозі через зліт МіГ-31К
скриншот

По всій території України оголошували повітряну тривогу через загрозу з боку російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм аеробалістичної ракети "Кинджал"

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ)".

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Оновлено: Приблизно за пів години оголосили відбій у всіх областях, крім Харківської.

Теми: повітряна тривога
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