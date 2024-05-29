Вся Украина была в тревоге из-за взлета МиГ-31К

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российского истребителя МиГ-31К, который является потенциальным носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал"

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ)".

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Обновлено: Примерно через полчаса объявили отбой во всех областях, кроме Харьковской.