ЗМІ: Росіяни зводять захисні ангари для літаків за 300 км від кордону з Україною
Росіяни почали розбудовувати аеродромні ангари за 300 кілометрів від кордону з Україною для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною.
Джерело: "Мілітарний" з посиланням на супутникові знімки опубліковані з соцмережі Х (Twitter)
Деталі: Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.
На знімку видно 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.
Як пише "Мілітарний", росіяни розраховують, що ангари мають забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.
Крім того, ангари не дозволять супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак.
Наразі невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.