ЗМІ: Росіяни зводять захисні ангари для літаків за 300 км від кордону з Україною

Захисні ангари для авіації на аеродромі Мариновка у Волгоградській області. Фото: Google, Мілітарний

Росіяни почали розбудовувати аеродромні ангари за 300 кілометрів від кордону з Україною для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною.

Джерело: "Мілітарний" з посиланням на супутникові знімки опубліковані з соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.

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На знімку видно 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Супутниковий знімок аеродрому Мариновка у 2022 році Фото: Google, Мілітарний

Захисні ангари для авіації на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Фото: Google, Мілітарний

Як пише "Мілітарний", росіяни розраховують, що ангари мають забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.

Крім того, ангари не дозволять супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак.

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Наразі невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.