СМИ: Россияне возводят защитные ангары для самолетов в 300 км от границы с Украиной

Ангары для авиации на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Фото: Google, Милитарный

Россияне начали строить аэродромные ангары в 300 километрах от границы с Украиной для защиты авиации от ударных дронов и ракет с кассетной боевой частью.

Источник: "Милитарный" со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные из соцсети Х (Twitter)

Детали: Строительство новых ангарных сооружений заметили на спутниковых снимках на аэродроме Мариновка, расположенном в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной.

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На снимке видны 12 новых ангаров, являющихся укрытием для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Спутниковый снимок аэродрома Мариновка в 2022 году Фото: Google, Милитарный

Ангары для авиации на аэродроме Мариновка в Волгоградской области Фото: Google, Милитарный

Как пишет "Милитарный", россияне рассчитывают, что ангары должны обеспечить защиту самолетов от прилета ударных дронов, а также от суббоеприпасов баллистической ракеты ATACMS.

Кроме того, ангары не позволят спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пуст ангар или там стоит самолет.

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Пока неизвестно, из каких именно материалов сделаны ангары, но судя по их виду, вероятно, они с минимальной защитой от обломков.