Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Россияне возводят защитные ангары для самолетов в 300 км от границы с Украиной

Татьяна ОлейникСреда, 29 мая 2024, 18:37
СМИ: Россияне возводят защитные ангары для самолетов в 300 км от границы с Украиной
Ангары для авиации на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Фото: Google, Милитарный

Россияне начали строить аэродромные ангары в 300 километрах от границы с Украиной для защиты авиации от ударных дронов и ракет с кассетной боевой частью.

Источник: "Милитарный" со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные из соцсети Х (Twitter)

Детали: Строительство новых ангарных сооружений заметили на спутниковых снимках на аэродроме Мариновка, расположенном в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной.

Реклама:

На снимке видны 12 новых ангаров, являющихся укрытием для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

 
Спутниковый снимок аэродрома Мариновка в 2022 году
Фото: Google, Милитарный
 
Ангары для авиации на аэродроме Мариновка в Волгоградской области
Фото: Google, Милитарный

Как пишет "Милитарный", россияне рассчитывают, что ангары должны обеспечить защиту самолетов от прилета ударных дронов, а также от суббоеприпасов баллистической ракеты ATACMS.

Кроме того, ангары не позволят спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пуст ангар или там стоит самолет.

ВИДЕО ДНЯ

Пока неизвестно, из каких именно материалов сделаны ангары, но судя по их виду, вероятно, они с минимальной защитой от обломков.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
Росcия
Польша разрешила Украине бить польским оружием по России
Raiffeisen Bank запретит россиянам переводить доллары за границу
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
Последние новости
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
22:19
СМИ узнали, когда новый Европарламент будет выбирать главу Еврокомиссии
Все новости...
Реклама:
Реклама: