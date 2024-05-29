У США думають, що Грузія прагне в НАТО попри скандальний закон

Сполучені Штати утримуються від різких заяв щодо зупинки руху Грузії до НАТО і хочуть присутності країни на саміті в США, але водночас посилюють тиск, щоб грузинська влада відмовилась від закону про "іноземних агентів".

Джерело: посол США при НАТО Джуліан Сміт на пресконференції перед зустріччю глав МЗС Альянсу у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Посол Сміт наполягає, що ключове значення має прагнення грузинського народу, а воно не змінилося.

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"Ми бачимо у народу Грузії чітке прагнення рухатися до західних інституцій, а також дуже, дуже глибоку і щиру віру, що Грузія має стати членом ЄС і членом НАТО. Чи ви дивитеся на опитування, як свіжі, так і кількарічної давнини, чи на відео з тисячами і тисячами людей різного віку, які виходять на вулиці, щоб чітко висловитися проти закону про закордонний вплив і за євроатлантичну інтеграцію – і стає ясно, який вибір зробили люди", – пояснила вона.

Представниця США, втім, нагадала, що Сполучені Штати засудили схвалення закону про іноземний вплив, "а також ті зміни, які "Грузинська мрія" здійснила за останні тижні".

Вона також натякнула на можливість запровадження санкцій щодо представників влади. "Ми готуємося до дій проти тих, хто стоїть за антидемократичними змінами, в тому числі ми думаємо про зміни щодо візової політики", – заявила дипломатка. Як відомо, зараз обговорюється можливість накласти санкції на фактичного керівника Грузії, олігарха Бідзіну Іванішвілі.

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Посол також наголосила, що США досі сподіваються на зміну політики влади Грузії, а також на те, що уряд "обере ту політику, яку підтримує народ".

Примітно, що попри це, США бачать необхідною присутність Грузії на саміті НАТО у Вашингтоні, однак Джуліан Сміт відмовилася уточнювати, хто саме буде запрошений від Тбілісі і чи буде це представник/представниця уряду. "Є чітке прагнення так чи інакше включити до перебігу саміту усіх партнерів НАТО", – заявила вона.

Як відомо, попри збереження євроатлантичних перспектив Грузії, у США визнають, що остаточне ухвалення так званого "російського закону" про іноземний вплив віддаляє країну від ЄС та НАТО.

Євросоюз тим часом розглядає "всі варіанти" після остаточного ухвалення в Грузії закону про "іноагентів".

Деталі про наслідки подій останніх днів читайте у статті "Геть від ЄС: які наслідки матиме остаточна відмова грузинської влади від прозахідного курсу".