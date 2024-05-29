В США думают, что Грузия стремится в НАТО, несмотря на скандальный закон

Соединенные Штаты воздерживаются от резких заявлений об остановке движения Грузии в НАТО и хотят присутствия страны на саммите в США, но одновременно усиливают давление, чтобы грузинские власти отказались от закона об "иностранных агентах".

Источник: посол США при НАТО Джулиан Смит на пресс-конференции перед встречей глав МИД Альянса в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Посол Смит настаивает, что ключевое значение имеет стремление грузинского народа, а оно не изменилось.

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"Мы видим у народа Грузии четкое стремление двигаться к западным институтам, а также очень, очень глубокую и искреннюю веру в то, что Грузия должна стать членом ЕС и НАТО. Смотрите ли вы на опросы, как свежие, так и многолетней давности, или на видео с тысячами и тысячами людей разного возраста, которые выходят на улицы, чтобы четко высказаться против закона о зарубежном влиянии и за евроатлантическую интеграцию – и становится ясно, какой выбор сделали люди", – пояснила она.

Представительница США, впрочем, напомнила, что Соединенные Штаты осудили принятие закона об иностранном влиянии, "а также те изменения, которые "Грузинская мечта" провела за последние недели".

Она также намекнула на возможность введения санкций в отношении представителей власти. "Мы готовимся к действиям против тех, кто стоит за антидемократическими изменениями, в том числе мы думаем об изменениях относительно визовой политики", – заявила дипломат. Как известно, сейчас обсуждается возможность наложить санкции на фактического руководителя Грузии, олигарха Бидзину Иванишвили.

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Посол также отметила, что США до сих пор надеются на изменение политики власти Грузии, а также на то, что правительство "выберет ту политику, которую поддерживает народ".

Примечательно, что несмотря на это, США видят необходимым присутствие Грузии на саммите НАТО в Вашингтоне, однако Джулиан Смит отказалась уточнять, кто именно будет приглашен от Тбилиси и будет ли это представитель/представительница правительства. "Есть четкое стремление так или иначе включить в ход саммита всех партнеров НАТО", – заявила она.

Как известно, несмотря на сохранение евроатлантических перспектив Грузии, в США признают, что окончательное принятие так называемого "российского закона" об иностранном влиянии отдаляет страну от ЕС и НАТО.

Евросоюз тем временем рассматривает "все варианты" после окончательного принятия в Грузии закона об "иноагентах".

Детали о последствиях событий последних дней читайте в статье "Прочь от ЕС: какие последствия будет иметь окончательный отказ грузинских властей от прозападного курса".