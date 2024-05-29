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Польща дозволила Україні бити польською зброєю по Росії

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 29 травня 2024, 19:33
Польща дозволила Україні бити польською зброєю по Росії
Цезарій Томчик. фото: Getty Images

У Міноборони Польщі заявили, що Україна може використовувати передане ними озброєння на території Росії.

Джерело: заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Radio ZET, пише "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи може польська військова техніка, передана Україні, використовуватися на території Росії, Томчик зазначив, що українці "можуть воювати так, як хочуть".

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"Ми вирішили допомогти Україні в конфлікті, Україна зазнала звірячого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне", – підкреслив Томчик. 

"Польща не застосовує обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї", – додав він.

На його думку, західні країни також повинні зняти обмеження на використання зброї на російській території, якщо такі є.

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Томчик повідомив, що Польща вже передала Україні 44 партії допомоги і готує 45-ту.  "Загалом в сумі це пожертви на рівні 15-20 мільярдів злотих", – уточнив заступник міністра. 

Останнім часом серед західних партнерів України активізувались обговорення, щоб послабити обмеження на удари українських сил по Росії західною зброєю. 

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Президент Франції Емманюель Макрон, зокрема, заявив, що Україні слід дозволити завдати удари по Росії. Фінляндія також не обмежувала Україну в ударах по Росії фінською зброєю.

Теми: ПольщаУкраїназброяРосія
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