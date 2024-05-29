Польша разрешила Украине бить польским оружием по России

В Минобороны Польши заявили, что Украина может использовать переданное ими вооружение на территории России.

Источник: заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Radio ZET, пишет "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, может ли польская военная техника, переданная Украине, использоваться на территории России, Томчик отметил, что украинцы "могут воевать так, как хотят".

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"Мы решили помочь Украине в конфликте, Украина подверглась зверскому нападению, поэтому она имеет право защищаться так, как считает нужным", – подчеркнул Томчик.

"Польша не применяет ограничений, когда речь идет об использовании украинцами польского оружия", – добавил он.

По его мнению, западные страны также должны снять ограничения на использование оружия на российской территории, если таковые имеются.

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Томчик сообщил, что Польша уже передала Украине 44 партии помощи и готовит 45-ю. "Всего в сумме это пожертвования на уровне 15-20 миллиардов злотых", – уточнил замминистра.

В последнее время среди западных партнеров Украины активизировались обсуждения, чтобы ослабить ограничения на удары украинских сил по России западным оружием.

Несколько европейских стран не возражают, чтобы Украина била их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности, заявил, что Украине следует позволить нанести удары по России. Финляндия также не ограничивала Украину в ударах по России финским оружием.