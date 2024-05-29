За вирок Трампу у першій справі взялися присяжні

В американському суді 29 травня, після останнього слова обвинувачення та захисту, 12 присяжних пішли радитись для ухвалення рішення про те, чи можна оголосити Трампа винним у приховуванні інформації про позашлюбні зв'язки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Axios

Деталі: Суддя Хуан Мерчан закликав їх відкинути особисте ставлення до експрезидента, уникати публічних припущень стосовно можливого вироку, а також ґрунтувати своє рішення на основі всіх доказів, представлених у суді.

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Обговорення присяжних, припускає Axios, може зайняти кілька днів через складність справи і кількість пунктів звинувачення. Вони повинні досягти одностайного рішення, інакше ж судовий процес буде оголошено таким, що не відбувся.

У разі визнання Трампа винним суддя має визначити покарання для Трампа. Хоча кримінальний кодекс Нью-Йорку передбачає можливе ув'язнення за інкримінованими статтями, з огляду на відсутність судимостей експрезидент може відбутись штрафом.

Після початку обговорення присяжних Трамп у коментарі журналістам укотре назвав звинувачення сфальсифікованими, заявивши, що їх "не змогла б спростувати Мати Тереза".

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Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.