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За приговор Трампу по первому делу взялись присяжные

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 29 мая 2024, 19:55
За приговор Трампу по первому делу взялись присяжные
Дональд Трамп. фото: Getty Images

В американском суде 29 мая, после последнего слова обвинения и защиты, 12 присяжных пошли совещаться для принятия решения о том, можно ли объявить Трампа виновным в сокрытии информации о внебрачных связях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: Судья Хуан Мерчан призвал их отбросить личное отношение к экс-президенту, избегать публичных предположений относительно возможного приговора, а также основывать свое решение на основе всех доказательств, представленных в суде.

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Обсуждение присяжных, предполагает Axios, может занять несколько дней из-за сложности дела и количества пунктов обвинения. Они должны достичь единогласного решения, иначе же судебный процесс будет объявлен несостоявшимся.

В случае признания Трампа виновным судья должен определить наказание для Трампа. Хотя уголовный кодекс Нью-Йорка предусматривает возможное заключение по инкриминируемым статьям, учитывая отсутствие судимостей экс-президент может отделаться штрафом.

После начала обсуждения присяжных Трамп в комментарии журналистам в очередной раз назвал обвинения сфальсифицированными, заявив, что их "не смогла бы опровергнуть Мать Тереза".

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Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.

Темы: ТрампсудСША
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