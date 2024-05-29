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Фіцо йде на поправку, але дуже повільно – його заступник

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 29 травня 2024, 20:21
Фіцо йде на поправку, але дуже повільно – його заступник
роберт фіцо. фото: Getty Images

Одужання Роберта Фіцо після вогнепальних поранень йде в правильному напрямку, але буде "надзвичайно довгим".

Джерело: заступник словацького прем'єр-міністра, міністр оборони Роберт Каліняк, чиї слова наводить агентство AFP, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Фіцо досі перебуває в лікарні в місті Банська Бистриця після того, як 15 травня в нього кілька разів вистрілили після виїзного засідання кабінету міністрів у місті Гандлова в центральній Словаччині.

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"Одужання прем'єр-міністра нарешті на правильному шляху. Це одужання буде надзвичайно довгим, оскільки його травми дуже серйозні", – оголосив журналістам Роберт Каліняк.

Він додав, що прем'єр Словаччини вже може приймати їжу.

Своєю чергою радник словацького уряду Ерік Каліняк, який був присутній під час стрілянини, сказав журналістам, що кулі уразили тонку кишку Фіцо. "Вона була прострелена наскрізь п'ять разів, але лікарі зробили диво", – сказав він.

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Прем'єр Словаччини переніс дві кількагодинні операції в лікарні Банської Бистриці, яка оцінила його стан як задовільний.

Нападником на Фіцо виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю, аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

Читайте також статтю на цю тему: П'ять пострілів у прем'єра: які наслідки матиме найгучніший напад в історії Словаччини.

Теми: ФіцоСловаччиназдоров'я
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