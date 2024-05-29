Фицо идет на поправку, но очень медленно – его заместитель

Выздоровление Роберта Фицо после огнестрельных ранений идет в правильном направлении, но будет "чрезвычайно долгим".

Источник: заместитель словацкого премьер-министра, министр обороны Роберт Калиняк, чьи слова приводит агентство AFP, сообщает "Европейская правда"

Детали: Фицо до сих пор находится в больнице в городе Банска Быстрица после того, как 15 мая в него несколько раз выстрелили после выездного заседания кабинета министров в городе Гандлова в центральной Словакии.

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"Выздоровление премьер-министра наконец на правильном пути. Это выздоровление будет чрезвычайно долгим, поскольку его травмы очень серьезные", – объявил журналистам Роберт Калиняк.

Он добавил, что премьер Словакии уже может принимать пищу.

В свою очередь советник словацкого правительства Эрик Калиняк, который присутствовал во время стрельбы, сказал журналистам, что пули поразили тонкую кишку Фицо. "Она была прострелена насквозь пять раз, но врачи совершили чудо", – сказал он.

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Премьер Словакии перенес две многочасовые операции в больнице Банской Быстрицы, которая оценила его состояние как удовлетворительное.

Нападавшим на Фицо оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

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