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Зеленський: Зірвати Саміт миру Росія вже не зможе, хоча старається

Тетяна ОлійникСереда, 29 травня 2024, 20:47
Зеленський: Зірвати Саміт миру Росія вже не зможе, хоча старається
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру.

Джерело: звернення Зеленського 29 травня

Пряма мова: "Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією. І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу.

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На жаль, зло вміє адаптуватися й зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав і міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль".

Деталі: Глава держави також повідомив про нараду з усіма нашими посадовцями, які працюють на підготовку Саміту. Він поставив завдання доповідати щодо роботи з державами, які ще можуть бути залучені до Саміту, і які вже залучені.

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Також, за словами Зеленського, до Саміту приєднається Австралія – це стало відомо у середу.

Крім того, президент заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу, міністра оборони щодо ситуації на фронті.

Пряма мова: "Увага всім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп’янському та іншим напрямкам на Харківщині. Вдячний кожному підрозділу, який робить усе необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію.

Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково. І так само готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться".

Теми: ЗеленськийРосія
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