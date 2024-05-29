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Зеленский: Сорвать Саммит мира Россия уже не сможет, хотя старается

Татьяна ОлейникСреда, 29 мая 2024, 20:47
Зеленский: Сорвать Саммит мира Россия уже не сможет, хотя старается
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит дипломатические ответы на российские попытки ослабить саммит мира.

Источник: обращение Зеленского 29 мая

Прямая речь: "Сорвать Саммит Россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией. И это – одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени.

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К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже сейчас – около ста государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям".

Детали: Глава государства также сообщил о совещании со всеми нашими должностными лицами, работающими на подготовку Саммита. Он поставил задачу докладывать о работе с государствами, которые еще могут быть вовлечены в Саммит, и которые уже привлечены.

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Также, по словам Зеленского, к Саммиту присоединится Австралия – это стало известно в среду.

Кроме того, президент заслушал доклады Главкома, начальника Генштаба, министра обороны по ситуации на фронте.

Прямая речь: "Внимание всем направлениям, особенно Покровскому и Кураховскому на Донетчине, а также Купянскому и другим направлениям на Харьковщине. Благодарен каждому подразделению, которое делает все необходимое для того, чтобы стабилизировать фронтовую ситуацию.

Готовимся и к дальнейшей активности врага – ясно понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ – обязательно. И так же готовим наши дипломатические ответы на российские попытки ослабить Саммит мира, который уже через две недели начнется".

Темы: ЗеленскийРосcия
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