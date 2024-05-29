Дані оновили 1,3 млн військовозобов’язаних: в МОУ повідомили, скільки з них – броньовані

Станом на 29 травня свої військово-облікові дані оновили 1,3 мільйона військовозобов’язаних українців. В Міноборони кажуть, що приблизно 25-28,5% із них – наразі мають відстрочку або бронювання.

Джерело: речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Людей, які мають бронь або відстрочку, і які оновили свої дані, ми маємо… десь 25-28,5%. Всі інші люди – це ті, хто можуть бути мобілізовані в певний момент".

Реклама:

Деталі: Станом на 29 травня, за даними Міноборони, свої дані оновили 1,3 мільйона українців (з них 1,2 млн – через застосунок "Резерв+")

При цьому речник МОУ зазначив, що ніхто не буде мобілізувати таку кількість людей одночасно, оскільки для того, щоб підготувати певну кількість людей, треба оцінювати всі можливості.