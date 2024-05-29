Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данные обновили 1,3 млн военнообязанных: в МОУ сообщили, сколько из них – с бронью

Валентина РоманенкоСреда, 29 мая 2024, 21:04
Данные обновили 1,3 млн военнообязанных: в МОУ сообщили, сколько из них – с бронью
фото: Halfpoint Images

По состоянию на 29 мая свои военно-учетные данные обновили 1,3 миллиона военнообязанных украинцев. В Минобороны говорят, что примерно 25-28,5% из них - имеют отсрочку или бронирование.

Источник: спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Людей, которые имеют бронь или отсрочку, и которые обновили свои данные, мы имеем... где-то 25-28,5%. Все остальные люди - это те, кто могут быть мобилизованы в определенный момент".

Реклама:

Детали: По состоянию на 29 мая, по данным Минобороны, свои данные обновили 1,3 миллиона украинцев (из них 1,2 млн - через приложение "Резерв+")

При этом спикер МОУ отметил, что никто не будет мобилизовать такое количество людей одновременно, поскольку для того, чтобы подготовить определенное количество людей, надо оценивать все возможности.

Темы: мобилизацияМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ракеты вошли в воздушное пространство страны

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
СМИ: Россияне возводят защитные ангары для самолетов в 300 км от границы с Украиной
Польша разрешила Украине бить польским оружием по России
На саммите обсудят перспективы членства Украины в НАТО, но до приглашения не дойдет – США
Мобилизованные заключенные уже взяли в плен россиянина – Минюст
Последние новости
03:04
В Украине масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки
02:32
Самые активные захватчики на Покровском направлении: 28 атак за сутки
01:57
Высокий суд Лондона решил, что авиационные споры будут рассматриваться в Украине, а не в Британии
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Ракеты вошли в воздушное пространство страны
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
Все новости...
Реклама:
Реклама: