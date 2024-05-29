Данные обновили 1,3 млн военнообязанных: в МОУ сообщили, сколько из них – с бронью

По состоянию на 29 мая свои военно-учетные данные обновили 1,3 миллиона военнообязанных украинцев. В Минобороны говорят, что примерно 25-28,5% из них - имеют отсрочку или бронирование.

Источник: спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Людей, которые имеют бронь или отсрочку, и которые обновили свои данные, мы имеем... где-то 25-28,5%. Все остальные люди - это те, кто могут быть мобилизованы в определенный момент".

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Детали: По состоянию на 29 мая, по данным Минобороны, свои данные обновили 1,3 миллиона украинцев (из них 1,2 млн - через приложение "Резерв+")

При этом спикер МОУ отметил, что никто не будет мобилизовать такое количество людей одновременно, поскольку для того, чтобы подготовить определенное количество людей, надо оценивать все возможности.