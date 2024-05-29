Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща планує тимчасово обмежити доступ до прикордонної зони з Білоруссю

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 29 травня 2024, 21:02
Польща планує тимчасово обмежити доступ до прикордонної зони з Білоруссю
фото: Getty Images

МВС та адміністрації Польщі 29 травня опублікувалои проєкт постанови про тимчасове закриття кількох районів у прикордонній зоні з Білоруссю на тлі напруженості на кордоні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Постанова польського МВС визначає низку районів Підляського воєводства, які прилягають до кордону з Білоруссю, куди заборонять вхід. Такий захід пояснюють зростанням міграційного тиску, який в останні тижні посилився попри наявну загорожу.

Реклама:

"Білоруські державні служби беруть активну участь (приховано або відкрито) в нападах на солдатів, поліцейських і прикордонників, які виконують свої завдання з охорони державного кордону", – йдеться в пояснювальній записці.

Відомство додає, що цей крок дозволить гарантувати безпеку польських прикордонників, які перебувають на кордоні з Білоруссю, та "обмежити присутність сторонніх осіб у зоні проведення службових операцій".

Згідно з проєктом, заборона буде запроваджена з 4 червня терміном на 90 днів.

ВІДЕО ДНЯ

Проєкт постанови МВС Польщі з'явився після того, як польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час візиту до Підляшшя оголосив, що через поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю там буде відновлена буферна зона.

Це сталось після того, як польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.

Раніше уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд злотих ($2,6 млрд) на програму "Щит Схід", яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.

Теми: ПольщаБілоруськордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ракети увійшли в повітряний простір країни

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
Польща
Польща дозволила Україні бити польською зброєю по Росії
Польща побудує укріплення на кордоні з Росією і Білоруссю за 2,5 мільярда доларів
В Україну за І квартал імпортували понад 10 тисяч вантажівок, найбільше завезли з Польщі
Останні новини
03:04
В Україні масштабна повітряна тривога через ракетну атаку
02:32
Найактивніші загарбники на Покровському напрямку: 28 атак за добу
01:57
Високий суд Лондона вирішив, що авіаційні спори розглядатимуться в Україні, а не в Британії
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Ракети увійшли в повітряний простір країни
23:32
оновлюєтьсяУ кількох областях України зафіксували російські ударні дрони
23:18
Червень культурної людини: добірка місць, які варто відвідати на вихідних
23:06
США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот
Усі новини...
Реклама:
Реклама: