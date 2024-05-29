Польща планує тимчасово обмежити доступ до прикордонної зони з Білоруссю

МВС та адміністрації Польщі 29 травня опублікувалои проєкт постанови про тимчасове закриття кількох районів у прикордонній зоні з Білоруссю на тлі напруженості на кордоні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Постанова польського МВС визначає низку районів Підляського воєводства, які прилягають до кордону з Білоруссю, куди заборонять вхід. Такий захід пояснюють зростанням міграційного тиску, який в останні тижні посилився попри наявну загорожу.

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"Білоруські державні служби беруть активну участь (приховано або відкрито) в нападах на солдатів, поліцейських і прикордонників, які виконують свої завдання з охорони державного кордону", – йдеться в пояснювальній записці.

Відомство додає, що цей крок дозволить гарантувати безпеку польських прикордонників, які перебувають на кордоні з Білоруссю, та "обмежити присутність сторонніх осіб у зоні проведення службових операцій".

Згідно з проєктом, заборона буде запроваджена з 4 червня терміном на 90 днів.

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Проєкт постанови МВС Польщі з'явився після того, як польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час візиту до Підляшшя оголосив, що через поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю там буде відновлена буферна зона.

Це сталось після того, як польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.

Раніше уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд злотих ($2,6 млрд) на програму "Щит Схід", яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.