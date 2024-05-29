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Польша планирует временно ограничить доступ к пограничной зоне с Беларусью

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 29 мая 2024, 21:02
Польша планирует временно ограничить доступ к пограничной зоне с Беларусью
фото: Getty Images

МВД и администрации Польши 29 мая опубликовали проект постановления о временном закрытии нескольких районов в приграничной зоне с Беларусью на фоне напряженности на границе.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Постановление польского МВД определяет ряд районов Подляского воеводства, прилегающих к границе с Беларусью, куда запретят вход. Такую меру объясняют ростом миграционного давления, которое в последние недели усилилось несмотря на имеющееся заграждение.

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"Белорусские государственные службы активно участвуют (скрыто или открыто) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, которые выполняют свои задачи по охране государственной границы", – говорится в пояснительной записке.

Ведомство добавляет, что этот шаг позволит гарантировать безопасность польских пограничников, находящихся на границе с Беларусью, и "ограничить присутствие посторонних лиц в зоне проведения служебных операций".

Согласно проекту, запрет будет введен с 4 июня сроком на 90 дней.

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Проект постановления МВД Польши появился после того, как польский премьер-министр Дональд Туск во время визита в Подляшье объявил, что из-за текущей ситуации на границе с Беларусью там будет восстановлена буферная зона.

Это произошло после того, как польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, который пытался прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это случилось в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковные.

Ранее правительство Польши объявило о выделении 10 млрд злотых ($2,6 млрд) на программу "Щит Восток", которая предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.

Темы: ПольшаБеларусьграница
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