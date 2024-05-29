Повітряні сили попереджали про загрозу балістики в частині областей, було чутно вибух в Одесі
Середа, 29 травня 2024, 22:33
Повітряні сили ЗСУ ввечері 29 травня повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в частині областей України.
Джерело: Повітряні сили, "Суспільне"
Деталі: О 22:26 військові попередили про ракету в напрямку Одеси.
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Через кілька хвилин кореспонденти "Суспільного" повідомили про звук вибуху в Одесі.
Оновлено: О 22:53 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
Що передувало:
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Вдень 28 травня російські війська завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси.