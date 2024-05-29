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Повітряні сили попереджали про загрозу балістики в частині областей, було чутно вибух в Одесі

Тетяна ОлійникСереда, 29 травня 2024, 22:33
Повітряні сили попереджали про загрозу балістики в частині областей, було чутно вибух в Одесі
Скриншот - alerts.in.ua

Повітряні сили ЗСУ ввечері 29 травня повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в частині областей України. 

Джерело: Повітряні сили, "Суспільне"

Деталі: О 22:26 військові попередили про ракету в напрямку Одеси. 

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Через кілька хвилин кореспонденти "Суспільного" повідомили про звук вибуху в Одесі. 

Оновлено: О 22:53 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Вдень 28 травня російські війська завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси.

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