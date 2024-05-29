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Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в части областей, слышен взрыв в Одессе

Татьяна ОлейникСреда, 29 мая 2024, 22:33
Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в части областей, слышен взрыв в Одессе
Скриншот - alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ вечером 29 мая сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в части областей Украины.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне"

Детали: В 22:26 военные предупредили о ракете в направлении Одессы.

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Через несколько минут корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуке взрыва в Одессе.

Обновлено: В 22:53 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Что предшествовало:

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Днем 28 мая российские войска нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы.

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