Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в части областей, слышен взрыв в Одессе

Воздушные силы ВСУ вечером 29 мая сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в части областей Украины.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне"

Детали: В 22:26 военные предупредили о ракете в направлении Одессы.

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Через несколько минут корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуке взрыва в Одессе.

Обновлено: В 22:53 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Что предшествовало:

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