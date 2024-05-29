Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Умєров наголосив Остіну, що Україна повинна мати право бити по Росії західною зброєю

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 29 травня 2024, 22:50
Умєров наголосив Остіну, що Україна повинна мати право бити по Росії західною зброєю
Фото з Facebook-сторінки Умєрова

Міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін 29 травня обговорили ситуацію на фронті та американську військову допомогу Києву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Умєрова у Facebook

Деталі: Під час розмови головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів Остіну щодо ситуації на полі бою. Умєров окремо розповів про процес мобілізації та відновлення бойових бригад.

Реклама:

"Нашим фокусом залишається питання ППО та боєприпасів. Росія продовжує скидати керовані авіабомби вздовж всієї лінії фронту. Окремо наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території", – зазначив міністр.

Речник Пентагону Патрик Райдер зі свого боку зазначив, що Остін розповів українським колегам про нові пакети військової допомоги США Україні, зокрема оголошений 24 травня пакет у 275 мільйонів доларів.

"Міністри Остін та Умеров також обговорили важливість подальшої потужної підтримки з боку союзників та партнерів, щоб допомогти Україні продовжувати боротьбу з російською агресією", – йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Останнім часом серед західних партнерів України активізувались обговорення, щоб послабити обмеження на удари українських сил по Росії західною зброєю. 

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Президент Франції Емманюель Макрон, зокрема, заявив, що Україні слід дозволити завдати удари по Росії. Фінляндія також не обмежувала Україну в ударах по Росії фінською зброєю.

Теми: Умєров РустемСШАвійнадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ракетна атака цієї ночі тривала майже дві години

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
Умєров Рустем
Зеленський поговорив із Сирським і Умєровим: Кожний день російських втрат наближає мир
Сирському та Умєрову показали нову бронемашину українського  виробництва
Умєров: Росіяни зосереджують сили для прориву західніше Бахмута, але ми зриваємо ці плани
Останні новини
05:35
ISW: Путін випадково проговорився про втрати Росії і це схоже на правду
04:34
ЗМІ: На Хмельниччині пролунали вибухи
04:06
Росія відправила на Кубу військові кораблі
03:04
В Україні масштабна повітряна тривога через ракетну атаку
02:32
Найактивніші загарбники на Покровському напрямку: 28 атак за добу
01:57
Високий суд Лондона вирішив, що авіаційні спори розглядатимуться в Україні, а не в Британії
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Ракетна атака цієї ночі тривала майже дві години
Усі новини...
Реклама:
Реклама: