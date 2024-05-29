Умеров подчеркнул Остину, что Украина должна иметь право бить по России западным оружием

Министры обороны Украины и США Рустем Умеров и Ллойд Остин 29 мая обсудили ситуацию на фронте и американскую военную помощь Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Умерова в Facebook

Детали: Во время разговора главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал Остину о ситуации на поле боя. Умеров отдельно рассказал о процессе мобилизации и восстановления боевых бригад.

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"Нашим фокусом остается вопрос ПВО и боеприпасов. Россия продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы вдоль всей линии фронта. Отдельно подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории", – отметил министр.

Представитель Пентагона Патрик Райдер со своей стороны отметил, что Остин рассказал украинским коллегам о новых пакетах военной помощи США Украине, в частности объявленный 24 мая пакет в 275 миллионов долларов.

"Министры Остин и Умеров также обсудили важность дальнейшей мощной поддержки со стороны союзников и партнеров, чтобы помочь Украине продолжать борьбу с российской агрессией", – говорится в сообщении.

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В последнее время среди западных партнеров Украины активизировались обсуждения, чтобы ослабить ограничения на удары украинских сил по России западным оружием.

Несколько европейских стран не возражают, чтобы Украина била их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности, заявил, что Украине следует позволить нанести удары по России. Финляндия также не ограничивала Украину в ударах по России финским оружием.