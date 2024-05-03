Reuters: Війська Росії увійшли на базу американських військових у Нігері
Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська.
Джерело: Reuters з посиланням на високопоставленого представника Пентагону
Деталі: Цей крок послідував за рішенням хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.
Військові офіцери, які керують західноафриканською країною, попросили США вивести майже 1000 військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями, що вбили тисячі людей і змусили мільйони покинути свої домівки.
Високопоставлений представник американського оборонного відомства, який говорив на умовах анонімності, заявив, що російські війська не змішуються з американськими, а використовують окремий ангар на авіабазі 101, яка знаходиться поруч з міжнародним аеропортом імені Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.
Reuters пише, що цей крок російських військових ставить американські і російські війська в безпосередній близькості в той час, коли військове і дипломатичне суперництво між країнами стає все більш запеклим через конфлікт в Україні.
Це також піднімає питання про долю американських об'єктів в Нігері після виведення військ США.
Чиновник резюмував: "(Ситуація) не найкраща, але в короткостроковій перспективі керована".
США та їхні союзники були змушені вивести війська з низки африканських країн після переворотів, які привели до влади групи, які прагнуть дистанціюватися від західних урядів. Нещодавно американські війська залишили Чад, а французькі війська були вигнані з Малі і Буркіна-Фасо.
Водночас Росія прагне зміцнити відносини з африканськими країнами, позиціонуючи себе, як дружню країну без колоніального багажу на континенті.
Малі, наприклад, в останні роки стала одним з найближчих африканських союзників Росії, а "ПВК Вагнер" розгорнула там війська для боротьби з джихадистськими повстанцями.
Американський чиновник заявив, що влада Нігеру повідомила адміністрації президента Джо Байдена, що близько 60 російських військових перебуватимуть у Нігері, але він не зміг підтвердити цю цифру.
Після перевороту американські військові передислокували частину своїх сил в Нігері з авіабази 101 на авіабазу 201 в місті Агадез. Не відразу було зрозуміло, яка саме американська військова техніка залишилася на авіабазі 101.
США побудували авіабазу 201 в центральному Нігері, її вартість понад 100 мільйонів доларів. З 2018 року вона використовується для нанесення ударів по бойовиках "Ісламської держави" та філії "Аль-Каїди" "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM) за допомогою безпілотників.
Нігер звернувся з проханням про виведення американських військ після зустрічі в Ніамеї в середині березня, коли високопоставлені американські чиновники висловили занепокоєння, включаючи очікуване прибуття російських військ і повідомлення про те, що Іран шукає в країні сировину, в тому числі уран.
Хоча послання США нігерійським офіційним особам не було ультиматумом, за словами чиновника, було чітко дано зрозуміти, що американські війська не можуть перебувати на базі з російськими військами.
Американський генерал був направлений до Нігеру, щоб спробувати організувати професійне і відповідальне виведення військ.
Хоча жодних рішень щодо майбутнього американських військ у Нігері ще не прийнято, офіційний представник повідомив, що план полягає в тому, щоб вони повернулися на базу Африканського командування США, розташовану в Німеччині.
Передісторія:
- В середині березня США звинуватили керівництво Нігеру в таємному підписанні угоди про надання Ірану доступу до своїх уранових запасів.
- 12 квітня державне телебачення Нігеру повідомило, що російські військові інструктори прибули в країну на літаку, завантаженому військовим обладнанням.
- Військовий переворот у Нігері стався 26 липня 2023 року. Законно обраний президент країни Мохамед Базум відтоді залишається під вартою.