Reuters: Війська Росії увійшли на базу американських військових у Нігері

Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська.

Джерело: Reuters з посиланням на високопоставленого представника Пентагону

Деталі: Цей крок послідував за рішенням хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.

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Військові офіцери, які керують західноафриканською країною, попросили США вивести майже 1000 військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями, що вбили тисячі людей і змусили мільйони покинути свої домівки.

Високопоставлений представник американського оборонного відомства, який говорив на умовах анонімності, заявив, що російські війська не змішуються з американськими, а використовують окремий ангар на авіабазі 101, яка знаходиться поруч з міжнародним аеропортом імені Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.

Reuters пише, що цей крок російських військових ставить американські і російські війська в безпосередній близькості в той час, коли військове і дипломатичне суперництво між країнами стає все більш запеклим через конфлікт в Україні.

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Це також піднімає питання про долю американських об'єктів в Нігері після виведення військ США.

Чиновник резюмував: "(Ситуація) не найкраща, але в короткостроковій перспективі керована".

США та їхні союзники були змушені вивести війська з низки африканських країн після переворотів, які привели до влади групи, які прагнуть дистанціюватися від західних урядів. Нещодавно американські війська залишили Чад, а французькі війська були вигнані з Малі і Буркіна-Фасо.

Водночас Росія прагне зміцнити відносини з африканськими країнами, позиціонуючи себе, як дружню країну без колоніального багажу на континенті.

Малі, наприклад, в останні роки стала одним з найближчих африканських союзників Росії, а "ПВК Вагнер" розгорнула там війська для боротьби з джихадистськими повстанцями.

Американський чиновник заявив, що влада Нігеру повідомила адміністрації президента Джо Байдена, що близько 60 російських військових перебуватимуть у Нігері, але він не зміг підтвердити цю цифру.

Після перевороту американські військові передислокували частину своїх сил в Нігері з авіабази 101 на авіабазу 201 в місті Агадез. Не відразу було зрозуміло, яка саме американська військова техніка залишилася на авіабазі 101.

США побудували авіабазу 201 в центральному Нігері, її вартість понад 100 мільйонів доларів. З 2018 року вона використовується для нанесення ударів по бойовиках "Ісламської держави" та філії "Аль-Каїди" "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM) за допомогою безпілотників.

Нігер звернувся з проханням про виведення американських військ після зустрічі в Ніамеї в середині березня, коли високопоставлені американські чиновники висловили занепокоєння, включаючи очікуване прибуття російських військ і повідомлення про те, що Іран шукає в країні сировину, в тому числі уран.

Хоча послання США нігерійським офіційним особам не було ультиматумом, за словами чиновника, було чітко дано зрозуміти, що американські війська не можуть перебувати на базі з російськими військами.

Американський генерал був направлений до Нігеру, щоб спробувати організувати професійне і відповідальне виведення військ.

Хоча жодних рішень щодо майбутнього американських військ у Нігері ще не прийнято, офіційний представник повідомив, що план полягає в тому, щоб вони повернулися на базу Африканського командування США, розташовану в Німеччині.

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