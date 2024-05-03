Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Розвідка США: У Путіна "параноїдальний страх", що Захід обмежить владу РФ

Євген КізіловП'ятниця, 3 травня 2024, 09:59
Розвідка США: У Путіна параноїдальний страх, що Захід обмежить владу РФ
Володимир Путін. фото: Getty Images

Російський лідер Володимир Путін відчуває "параноїдальний страх" через нібито намір Заходу обмежити владу РФ у світі, і це привело його до рішення витрачати історично рекордні суми на мілітаризацію.

Джерело: директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс під час слухань у Конгресі США 2 травня, пише "Голос Америки"

Пряма мова: "Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії…

Реклама:

Він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати і Європа прагнуть обмежити владу Росії".

Деталі: На думку Гейнс, це уже "певна параноя".

Водночас посадовиця вважає, що насправді дії НАТО спрямовані на запевнення Росії у зворотному, утім рішення Путіна прискорили події, яких він намагався уникнути, зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом десятиліть зберігали нейтралітет.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Гейнс, очільник Кремля збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію, і наразі оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.

Нагадаємо: Також директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс прогнозує, що Росія вдаватиметься до більш агресивної тактики у війні проти України.

Теми: СШАрозвідкаПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
США
Politico: Байден у передвиборчий період планує зменшити увагу до України
Reuters: Війська Росії увійшли на базу американських військових у Нігері
У Білому домі не бачать готовності Китаю пристати на українську "формулу миру"
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: