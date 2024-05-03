Розвідка США: У Путіна "параноїдальний страх", що Захід обмежить владу РФ

Російський лідер Володимир Путін відчуває "параноїдальний страх" через нібито намір Заходу обмежити владу РФ у світі, і це привело його до рішення витрачати історично рекордні суми на мілітаризацію.

Джерело: директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс під час слухань у Конгресі США 2 травня, пише "Голос Америки"

Пряма мова: "Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії…

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Він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати і Європа прагнуть обмежити владу Росії".

Деталі: На думку Гейнс, це уже "певна параноя".

Водночас посадовиця вважає, що насправді дії НАТО спрямовані на запевнення Росії у зворотному, утім рішення Путіна прискорили події, яких він намагався уникнути, зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом десятиліть зберігали нейтралітет.

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За словами Гейнс, очільник Кремля збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію, і наразі оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.

Нагадаємо: Також директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс прогнозує, що Росія вдаватиметься до більш агресивної тактики у війні проти України.