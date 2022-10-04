Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним 

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Джерело: указ президента №679/2022 і рішення РНБО України від 30 вересня

Деталі: Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".

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У п’ятницю 30 вересня, враховуючи результати засідання ставки верховного головнокомандувача та заслухавши своїх членів, РНБО вирішила:

Констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В.Путіним. Схвалити текст спільного звернення президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України до Організації північноатлантичного договору (НАТО – ред.). Кабінету міністрів України підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців. В умовах ескалації з боку Російської Федерації Кабінету міністрів України забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні. Рекомендувати Верховній Раді України з метою підвищення стійкості держави прискорити прийняття відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації.

Цьому передувало: 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. До цього український лідер не раз попереджав Кремль, що у випадку анексії нових територій України переговори стануть неможливими.

Того ж дня президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на членство України в НАТО у пришвидшеному порядку.

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