Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили: Стратегічні бомбардувальники РФ запускали крилаті ракети

Ольга Глущенко Четвер, 30 травня 2024, 05:15
Повітряні сили: Стратегічні бомбардувальники РФ запускали крилаті ракети
Ту-95МС, ілюстративне фото ru.wikipedia

Із російського аеродрому "Оленья" вилетіли 4 стратегічних бомбардувальники, пізніше стало відомо про пуски крилатих ракет.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья"".

Реклама:

Оновлено: О 2:55 Повітряні сили повідомили, що, відбулися пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 у районі Енгельса.

Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

Дослівно о 3:32: "Ракетна небезпека в північних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС".

ВІДЕО ДНЯ

3:51: "Перша група крилатих ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини та Чернігівщини".

3:59: "Ракета через Чернігівщину а напрямку Київщини".

4:01: "Заходить нова група ракет через Сумщину".

4:03: "Ракета на Полтавщині в напрямку Київщини".

4:05: "Ще ракета на Полтавщині, курс - Полтава".

4:09: "Група ракет на Київщині напрямок південно-західний".

4:15: "Ракети прямують на Вінниччину".

4:23: "Ракети на Вінниччині, курс західний".

4:26: "Ракети в напрямку Хмельниччини".

4:31: "Старокостянтинів, ракети у вашому напрямку".

Оновлено: О 5:15 Повітряні сили оголосили відбій загрози по областях.

Теми: Повітряні сили ЗСУавіавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Наступного тижня Зеленський виступить у Бундестазі

Через російську атаку на Київщині горить промисловий об'єкт

Ракетна атака цієї ночі тривала майже дві години

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

Усі новини...
У Дніпрі було чути звуки вибухів – ЗМІ
У Керчі було чути вибухи, окупанти кажуть про пошкодження поромів
Окупанти завдали чергових ударів по Харкову, на місці прильоту виникла пожежа
На Хмельниччині пролунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
07:40
Поляки розблокували пункт пропуску "Гребенне" - "Рава-Руська"
07:40
Окупанти атакували критичну інфраструктуру: Повітряні сили збили 48 "Шахедів" та 5 крилатих ракет
07:19
Польща піднімала в небо винищувачі через російські удари по Україні
06:34
Наступного тижня Зеленський виступить у Бундестазі
05:54
Через російську атаку на Київщині горить промисловий об'єкт
05:35
ISW: Путін випадково проговорився про втрати Росії і це схоже на правду
04:34
ЗМІ: На Хмельниччині пролунали вибухи
04:06
Росія відправила на Кубу військові кораблі
03:04
В Україні масштабна повітряна тривога через ракетну атаку
02:32
Найактивніші загарбники на Покровському напрямку: 28 атак за добу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: