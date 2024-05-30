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Воздушные силы: Стратегические бомбардировщики РФ запускали крылатые ракеты

Ольга ГлущенкоЧетверг, 30 мая 2024, 05:15
Воздушные силы: Стратегические бомбардировщики РФ запускали крылатые ракеты
Ту-95МС, иллюстративное фото ru.wikipedia

С российского аэродрома "Оленья" вылетели 4 стратегических бомбардировщика, позже стало известно о пусках крылатых ракет.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован вылет 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья"".

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Обновлено: В 2:55 Воздушные силы сообщили, что состоялись пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса.

Воздушные силы объявили ракетную опасность в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях.

Дословно в 3:32: "Ракетная опасность в северных и восточных областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС".

ВИДЕО ДНЯ

3:51: "Первая группа крылатых ракет в Сумской области, в направлении Полтавщины и Черниговщины".

3:59: "Ракета через Черниговщину в направлении Киевщины".

4:01: "Заходит новая группа ракет через Сумскую область".

4:03: "Ракета на Полтавщине в направлении Киевщины".

4:05: "Еще ракета на Полтавщине, курс - Полтава".

4:09: "Группа ракет на Киевщине направление юго-западное".

4:15: "Ракеты направляются в Винницкую область".

4:23: "Ракеты в Винницкой области, курс западный".

4:26: "Ракеты в направлении Хмельницкой области".

4:31: "Староконстантинов, ракеты в вашем направлении".

Обновлено: В 5:15 Воздушные силы объявили отбой угрозы по областям.

Темы: Воздушные силы ВСУавиавойна
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