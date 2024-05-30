На фронті за добу більше 100 бойових зіткнень, найгарячіше на двох напрямках – Генштаб

У Генштабі найгарячішою називають ситуацію на Куп’янському і Покровському напрямках, загалом на фронті за минулу добу відбулося 102 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 23:00 29 травня

Дослівно: "Окупанти намагаються використати перевагу в живій силі та авіапідтримку".

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Деталі: Загалом відбулося 102 бойових зіткнення.

З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2683 обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

За даними Генштабу, найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках.

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Минулої доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 14 районів зосередження живої сили окупантів.

На Харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито чотири атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. В останньому тривають бойові дії, також продовжується атака ворога біля села Стариця.

"Ситуація контрольована", – зазначають у Генштабі.

79 осіб склали втрати загарбників за поточну добу на цьому напрямку. Українські воїни знищили артсистему, 12 БпЛА, 10 автомобілів і одиницю спецтехніки. Крім того, за 29 травня уражені три склади з боєприпасами та 8 укриттів особового складу ворога.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Степова Новоселівка, Андріївка і Невське.

Втрат позицій Сили оборони не допустили. Продовжуються бої у чотирьох локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки і Невського.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 5 спроб противника просунутися вперед у районах сіл Терни, Торське та в Серебрянському лісі. Тривають бої в районі Тернів.

"Противник успіху не має. Ситуація контрольована", – додає Генштаб.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в українську оборону з району населеного пункту Очеретине – відбито дев’ять атак, ще одна – триває. Також ідуть бої біля Сокола, Невельського та Новоселівки Першої. Загалом на цьому напрямку відбулося 23 бойових зіткнення.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.