На фронте за сутки более 100 боевых столкновений, горячее всего на двух направлениях – Генштаб

В Генштабе горячей называют ситуацию на Купянском и Покровском направлениях, всего на фронте за минувшие сутки произошло 102 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 23:00 29 мая

Дословно: "Оккупанты пытаются использовать преимущество в живой силе и авиаподдержку".

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Детали: Всего произошло 102 боевых столкновения.

С начала суток российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных с применением четырех ракет и 43 авиаудара 69 КАБами, применили 364 дрона-камикадзе. Осуществили 2683 обстрела по позициям украинских войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

По данным Генштаба, самой горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

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За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

На Харьковском направлении произошло 7 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбито четыре атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия, также продолжается атака врага возле села Старица.

"Ситуация контролируемая", - отмечают в Генштабе.

79 человек составили потери захватчиков за текущие сутки на этом направлении. Украинские воины уничтожили артсистему, 12 БпЛА, 10 автомобилей и единицу спецтехники. Кроме того, за 29 мая поражены три склада с боеприпасами и 8 укрытий личного состава врага.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Степная Новоселовка, Андреевка и Невское.

Потерь позиций Силы обороны не допустили. Продолжаются бои в четырех локациях возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки и Невского.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 5 попыток противника продвинуться вперед в районах сел Терны, Торское и в Серебрянском лесу. Продолжаются бои в районе Тернов.

"Противник успеха не имеет. Ситуация контролируемая", - добавляет Генштаб.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в украинскую оборону из района населенного пункта Очеретино - отбито девять атак, еще одна - продолжается. Также идут бои возле Сокола, Невельского и Новоселовки Первой. Всего на этом направлении произошло 23 боевых столкновения.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.