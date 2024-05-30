У Керчі було чути вибухи, окупанти кажуть про пошкодження поромів

У ніч проти 30 травня пабліки повідомили про вибухи в Керчі в окупованому Криму, згодом окупанти повідомили про пошкодження поромів.

Джерело: Astra, "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, Суспільне Крим із посиланням на місцевого жителя, так званий "радник" голови окупантів Криму Олег Крючков у Telegram

Деталі: Паблік Astra повідомив, що, за словами місцевих жителів, у Керчі чути вибухи.

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Крім того, окупанти вчергове перекрили Кримський міст.

Оновлено: О 1:30 окупанти повідомили про відновлення руху транспорту Кримським мостом.

Згодом у телеграм-каналах повідомили, що в Керчі пролунало близько 20 вибухів.

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Разом з тим Суспільне Крим процитувало місцевого жителя.

Пряма мова: "Зараз у місті дуже гучно. Було чути 6-7 вибухів приблизно однієї сили. Трішки тремтіли вікна у будинку".

Оновлено: О 2:51 Крючков повідомив про пошкодження двох поромів – автомобільного і залізничного.

Пряма мова Крючкова: "Під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури м. Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми - автомобільний і залізничний – пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків і цивільних немає".