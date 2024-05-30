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В Керчи были слышны взрывы, оккупанты говорят о повреждении паромов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 30 мая 2024, 01:14
В Керчи были слышны взрывы, оккупанты говорят о повреждении паромов
Крымский мост, иллюстративное фото из Википедии

В ночь на 30 мая паблики сообщили о взрывах в Керчи в оккупированном Крыму, впоследствии оккупанты сообщили о повреждении паромов.

Источник: Astra, "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram, так называемый "советник" главы оккупантов Крыма Олег Крючков в Telegram

Детали: Паблик Astra сообщил, что, по словам местных жителей, в Керчи слышны взрывы.

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Кроме того, оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост.

Обновлено: В 1:30 оккупанты сообщили о возобновлении движения транспорта по Крымскому мосту.

Впоследствии в телеграмм-каналах сообщили, что в Керчи прогремело около 20 взрывов.

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Вместе с тем Общественное Крым процитировало местного жителя.

Прямая речь: "Сейчас в городе очень громко. Было слышно 6-7 взрывов примерно одной силы. Немного дрожали окна в доме".

Обновлено: В 2:51 Крючков сообщил о повреждении двух паромов - автомобильного и железнодорожного.

Прямая речь Крючкова: "Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный - повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет".

Темы: Крымоккупациявзрыввойна
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