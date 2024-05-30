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У Москві – масштабна пожежа, до гасіння залучили авіацію

Ольга Глущенко Четвер, 30 травня 2024, 05:40
У Москві – масштабна пожежа, до гасіння залучили авіацію
скриншот

У Москві трапилася пожежа нібито у виробничо-складській будівлі, яка охопила дві тисячі метрів квадратних.

Джерело: МНС РФ, пропагандистське російське видання РИА Новости

Дослівно МНС РФ: "На сході Москви співробітники МНС Росії ліквідують пожежу.

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Горить різнорівнева виробничо-складська будівля на 2 000 квадратних метрах".

Деталі: РИА Новости зазначає, що до гасіння цієї масштабної пожежі залучили  авіацію.

Згодом стало відомо, що площа пожежі охопила 4 тисячі квадратних метрів.

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Теми: Росіяпожежа
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